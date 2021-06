O Governo do Peru confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de contágio pela variante indiana do coronavírus no país, detectado na cidade de Arequipa, a única onde as infecções estão aumentando novamente.

A variante delta, como a mutação do vírus SARS-CoV-2 é conhecida internacionalmente, foi detectada pela primeira vez em território peruano em uma mulher de 78 anos, segundo o ministro da Saúde, Oscar Ugarte.