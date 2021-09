As autoridades sanitárias do Peru incluíram, a partir desta segunda-feira, jovens de 21 anos de Lima e Callao na campanha de vacinação contra a covid-19, em um momento em que o país ultrapassa as 10,1 milhões de pessoas que já receberam a dosagem completa.

A este respeito, o ministro da Saúde, Hernando Cevallos, comemorou o fato de estarem sendo feito avanços na meta de "fechar a lacuna da segunda dose" ainda por aplicar e disse que seu país está "cada vez mais perto de 40% da população alvo a ser vacinada", que no total compreende cerca de 24,2 milhões de pessoas com 18 anos ou mais.