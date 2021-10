4 out 2021

EFE Lima 4 out 2021

O governo do presidente Pedro Castillo lançou neste domingo uma "segunda reforma agrária" no Peru, uma política nacional para desenvolver a agricultura através da tecnologia, da assessoria técnica e de vias de comunicação e que tem causado grandes expectativas e temores no país.

"Quero deixar bem claro que esta segunda reforma agrária não procura expropriar terras ou tirar os direitos de propriedade de ninguém", destacou Castillo no domingo, antes de dizer que seu governo planeja colocar o estado a serviço dos agricultores "relegados por décadas, governo após governo".