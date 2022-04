As autoridades ambientais do Peru libertaram nesta quinta-feira um primeiro grupo de 39 aves, entre atobás e gaivotas, que foram afetadas pelo derramamento de petróleo ocorrido em 15 de janeiro em uma refinaria operada pela petrolífera espanhola Repsol no norte de Lima.

De acordo com o Serviço Nacional Florestal e de Fauna Silvestre (Serfor), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, a libertação ocorreu em uma praia no sul da capital peruana e foi possível após um processo de cuidados e reabilitação das aves, que um mês e meio foram encontrados com elevado grau de desidratação e manchados de petróleo.