EFE Lima 2 out 2021

O Peru não poderá receber as 20 milhões de doses da vacina Sputnik V que encomendou ao instituto russo Gamaleya devido a problemas de produção, declarou o ministro da Saúde do país, Hernando Cevallos.

As doses deveriam chegar ao Peru em setembro, conforme anunciado pelo governo anterior, do ex-presidente Francisco Sagasti, mas "até agora não chegaram", e a atual gestão entende que não contará com elas, "pelo menos neste ano", declarou o ministro à emissora de televisão "RPP Noticias".