O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori. EFE/Arquivo

O governo do Peru pedirá para o sistema de justiça do Chile estender as acusações de extradição contra o ex-presidente Alberto Fujimori para que ele também possa ser julgado pela venda ilegal de armas às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 1999.

A solicitação foi anunciada nesta quarta-feira pelo primeiro-ministro peruano, Guido Bellido, após a reunião do Conselho de Ministros, onde, a pedido do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a resolução foi aprovada. Agora, ela será enviada às autoridades chilenas para avaliação.