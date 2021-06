A tradicional celebração inca do Inti Raymi, ou Festa do Sol, suspensa em 2020 devido à pandemia da Covid-19, voltou nesta quinta-feira para encher os olhos no complexo arqueológico de Sacsayhuaman, na região de Cusco, no sul do Peru, para marcar o início do Ano Novo Andino.

A música dos 'pututos', conchas usadas como instrumentos de sopro, marcou o início do espetáculo do Inti Raymi, uma antiga festa religiosa do Império Inca para acolher o novo ano e adorar o que chamavam de "divindade dourada" a cada solstício de inverno, quando o sol está mais próximo da Terra.