O número de mortes por covid-19 no Peru aumentou 50% entre a primeira e a segunda semana de janeiro, em meio à terceira onda da doença no país, causada pela variante ômicron, segundo informaram fontes oficiais nesta quinta-feira.

"Entre a primeira e a segunda semana, aqui, no Peru, houve um aumento de aproximadamente 50% no número de mortes", disse à emissora "RPP" o pesquisador do Centro Nacional de Epidemiologia, César Munayco.