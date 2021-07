O Peru é atualmente o país da América Latina que registra a maior redução nas mortes diárias por covid-19, além de também ter atingido uma queda de 80% nos casos em adultos com mais de 65 anos desde o final do último mês de de março, quando ocorreu o pico da epidemia no país.

A queda nas mortes foi destacada nesta quinta-feira em reportagem do jornal "El Comercio", que comparou as bases de dados de 18 países latino-americanos com as mortes diárias no Peru, que passaram de 533 para 277 entre maio e junho.