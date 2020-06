O governo do Peru declarou o oxigênio medicinal como item de interesse nacional, a fim de garantir seu fornecimento, tendo em vista a alta demanda provocada pela pandemia do novo coronavírus, com 183.198 casos acumulados no país e 5.031 mortes, o que levou à escassez e a um aumento de preço de até dez vezes o seu valor normal.

A medida de emergência veio após longas filas de familiares de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2 com cilindros de oxigênio nas costas nesta semana, em uma busca desesperada para recarregá-los em estabelecimentos que lhes cobravam sobretaxas consideráveis.

O preço dos cilindros de oxigênio de 10 metros cúbicos, que duram cerca de 24 horas, chegou a 6 mil sóis (R$ 9 mil) e os de 500 sóis (R$ 750), a uma taxa de 50 sóis (R$ 75) por metro cúbico, quando seu valor normal é de cerca de 15 sóis (R$ 22,5).

COMPRA URGENTE DE OXIGÊNIO.

O decreto que declara o oxigênio como bem estratégico nacional contempla a compra de 84 milhões de sóis (R$ 126 milhões) para atender à alta demanda, que subiu em 40% durante a emergência sanitária, como reconheceu na semana passada o primeiro-ministro peruano, Vicente Zeballos.

Além disso, serão destinados 11 milhões de sóis (R$ 16,5 milhões) também serão destinados às redes de distribuição para facilitar o acesso ao material para os pacientes de Covid-19 nos hospitais.

O governo peruano também comprará 1,2 mil concentradores de oxigênio como parte de uma alocação de 88 milhões de sóis (R$ 132 milhões) para atender à população indígena. "Os povos indígenas não receberam a atenção que deveriam ter", reconheceu o presidente do país vizinho, Martín Vizcarra.

O decreto também dará prioridade à produção de oxigênio medicinal sobre o industrial, em linha com as medidas já tomadas no mês passado pelo Poder Executivo para reconverter algumas fábricas durante essa emergência e, assim, garantir o abastecimento dos hospitais.

MAIS DE 5 MIL MORTOS.

O último boletim do Ministério da Saúde sobre o estado da pandemia revelou que o Peru superou as 5 mil mortes nesta quinta-feira, depois de atingir novamente a marca de 100 por dia, com 137 mortes nas últimas 24 horas. No total, há 5.031 óbitos com o coronavírus como causa comprovada.

Os casos acumulados subiram para 183.198 infectados, o que significa 4.284 novos contágios nas últimas 24 horas. Dos 20.216 testes realizados na quarta-feira, 21% foram positivos.

Com a fase 2 da saída gradual da quarentena, o governo espera que sua economia passe de funcionar em 50% para mais de 80%, o que inclui especialmente cerca de 780 mil empresas classificadas como micro, pequenas e médias, e, assim, recuperar cerca de 500 mil empregos. EFE

fgg/dr