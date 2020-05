O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que o Peru superou as marcas de 4 mil mortes por Covid-19 e 140 mil casos de infecção por coronavírus em meio uma pandemia que continua tendo um forte impacto no país vizinho, o segundo mais afetado pela crise sanitária em toda a América Latina, atrás apenas do Brasil.

A pasta informou que nas últimas 24 horas houve mais 116 óbitos e foram notificados outros 5.874 contágios, após a realização de 23.519 testes - foram feitos 928.797 no total.

Entre todos os casos detectados até agora, 8.395 pacientes foram hospitalizados, 128 a mais do que ontem, enquanto 943 permanecem em unidades de terapia intensiva com ventilação mecânica.

QUASE 60 MIL RECUPERADOS.

Apesar da alta taxa de infecção, o Ministério da Saúde acrescentou que nas últimas horas outras 3.363 pessoas também se recuperaram, elevando o total para 59.442 pessoas afetadas que completaram o período de isolamento domiciliar ou tiveram alta hospitalar.

Lima, cidade de 10 milhões de habitantes, continua sendo a mais afetada do país, com 87.478 casos, seguida pelo porto vizinho de Callao, com 9.953.

O presidente do Conselho de Ministros, Vicente Zeballos, informou que até o momento 137 policiais morreram e 7.793 estão infectados, dos quais 323 permanecem no hospital.

APOIO INTERNACIONAL.

O Ministério das Relações Exteriores anunciou que o Programa Mundial de Alimentação (PMA) repassará ao governo peruano US$ 2 milhões para fornecer assistência humanitária às populações vulneráveis, incluindo migrantes e refugiados que foram afetados pela crise econômica.

Dessa contribuição, que vem de fundos multilaterais, US$ 1,5 milhão serão destinados a um esquema de transferência de dinheiro e US$ 500 mil para fortalecer os esforços do governo peruano para melhorar a cadeia logística humanitária.

Ele explicou que, graças a essa iniciativa, será possível estender a alocação dos vales econômicos entregues a cerca de 14 mil beneficiários adicionais, além de fortalecer a coordenação e o apoio logístico prestado pelo PMA ao Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru (Indeci).