O Peru ultrapassou a marca de 7 mil mortes por Covid-19 nesta terça-feira, com 7.056, e chegou muito perto de igualar a Itália no número de infecções confirmadas, chegando a 237.195 casos, cerca de 300 a menos do que o país europeu.

Segundo o relatório divulgado hoje pelo Ministério da Saúde peruano, foram confirmados mais 190 óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2, além de mais 4.164 contágios. Dos 20.127 testes realizados ao longo da segunda-feira, quase um em cada cinco foi positivo, ou seja, a taxa de cerca 20% vista nos dias anteriores foi mantida.

O número de pacientes recuperados atravessou um aumento notável, pois quase 5,8 mil pessoas tiveram alta após terem superado a infecção, elevando o total desde o começo da crise sanitária a 125.205.

MINISTRO COGITA TOQUE DE RECOLHER NOTURNO ATÉ O FIM DO ANO.

O Ministro do Interior peruano, Gastón Rodríguez, manifestou seu apoio à manutenção do toque de recolher noturno durante o restante de 2020. Embora o confinamento rigoroso tenha sido relaxado a níveis quase normais nas ruas, a população ainda está proibida de sair à noite. A obrigação de ir para casa tem horários diferentes, dependendo da gravidade da pandemia em cada região.

O Peru está a caminho dos 100 dias de quarentena depois de ser o primeiro país da América Latina a decretá-la, em 16 de março, quando tinha apenas 71 casos de coronavírus.

Desde então, o SARS-CoV-2 escalou para fazer do Peru o segundo país da América Latina com o maior número de infecções, atrás apenas do Brasil, e o oitavo em todo o mundo. Em breve, deve subir para sexto, ultrapassando Itália e Espanha. EFE

fgg/dr