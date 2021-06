A confirmação de que o presidente do Peru, Francisco Sagasti, ligou para o escritor Mario Vargas Llosa, ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 2010, para conversar sobre as eleições presidenciais peruanas, gerou uma nova polêmica no país, inclusive rumores sobre um pedido de impeachment.

Após ter sido noticiado, na noite de quinta-feira, que Sagasti ligou para Vargas Llosa, que apoia abertamente a candidata da direita, Keiko Fujimori, o governante confirmou a conversa, mas disse que o seu objetivo era pedir calma até a divulgação dos resultados finais.