O Peru manterá a suspensão dos voos comerciais com Brasil, Índia e África do Sul pelo menos até agosto, após o governo ampliar a medida por mais duas semanas para reduzir no país o risco de propagação das variantes do novo coronavírus.

A prorrogação foi estabelecida pelo Ministério dos Transportes e Comunicações através de uma resolução ministerial publicada nesta segunda-feira no jornal oficial "El Peruano".