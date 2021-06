O Peru voltou nesta segunda-feira a ser o país com a maior taxa de mortalidade pela Covid-19 em todo o mundo, depois que o governo revisou para cima seu número de óbitos causados pela doença e acrescentou mais de 111 mil vítimas do vírus SARS-CoV-2, quase triplicando o saldo no impacto do coronavírus desde sua chegada ao país.

A fim de esclarecer o real impacto da pandemia, o governo peruano lançou em abril um grupo de trabalho técnico, que nesta segunda apresentou um relatório final no qual estabeleceu que o número de mortes por Covid em território peruano chegou a 180.764 de março de 2020 até o último dia 22.