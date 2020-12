O peruano Edgard Anthony La Rosa Vite, de 34 anos, foi preso nesta segunda-feira, sob a acusação de ter assassinado a ex-mulher, Kimberly Akemy Amarilha Maruyama, e a irmã dela, em 30 de dezembro de 2015, segundo informou a polícia de Aichi, na região central do Japão.

O homem, que já havia sido detido no início do mês, é o principal suspeito de ter estrangulado as duas vítimas e depois de ter incendiado o apartamento em que elas viviam, com ambas no interior. O crime aconteceu na cidade e Handa, há cinco anos.

Em 2015, Kimberly tinha 27 anos, enquanto a irmã Michelle tinha 29.

No último dia 8, a imprensa japonesa veiculou a informação de que o ex-marido havia sido detido, mas na ocasião por ser apontado como o responsável por colocar fogo no imóvel, mas não pelos assassinatos, que conforme foi verificado, aconteceram antes do fogo se propagar.

Pouco depois do crime, Edgardo Anthony La Rosa Vite chegou a ser preso, ao ser abordado por estar dirigindo, sem habilitação, o carro da irmã de Kimberly. No veículo, além do peruano, estavam as duas filhas da ex-mulher dele.

Nas últimas semanas, o peruano estava sob custódia em um centro de imigrantes localizado na cidade de Nagoya, aguardando deportação, depois de ter cumprido penas por crimes menores cometidos no Japão.