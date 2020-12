Um cidadão peruano, apontado como envolvido no assassinato de duas brasileiras, em 2015, foi preso nesta terça-feira no Japão, sem ter sido acusado como responsável pelo homicídio, de acordo com a agência de notícias local "Kyodo".

Edgardo Anthony La Rosa Vite, de 34 anos, era ex-marido de uma das vítimas, Kimberly Akemi Amarilia Mayumura, segundo aponta o mesmo veículo de comunicação.

A brasileira, de 27 anos, e a irmã dela, 29, foram encontradas mortas em um apartamento localizado na cidade de Handa, no centro do Japão, em 30 de dezembro de 2015, ambas com sinais de estrangulamento.

A casa acabou pegando fogo, de acordo com as investigações, em provável incêndio provocado, já que foi localizado um galão de gasolina no local.

O cidadão peruano detido hoje é acusado de ter dado início às chamas, a partir de imagens de câmeras de segurança da região, conforme veiculou a emissora de televisão japonesa "NHK".

Edgardo Anthony La Rosa Vite chegou a ser detido pouco depois do crime, ao ser abordado por estar dirigindo, sem habilitação, o carro de Kimberly, onde estavam as duas filhas dela.

Na ocasião, no entanto, ele acabou sendo preso por um delito sem relação com o caso das duas brasileiras.