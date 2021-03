Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira indicou que 62% dos chilenos preferem adiar as eleições dos dias 10 e 11 de abril devido à segunda onda da pandemia de covid-19, que nos últimos dias registrou a maior taxa de incidência desde o início da crise.

De acordo com o levantamento Plaza Pública Cadem, apenas 36% dos cidadãos preferem que as eleições ocorram mesmo com o aumento de casos de covid-19.