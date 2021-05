O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Presidência do México

O Movimento de Regeneração Nacional (Morena), partido do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, perderá a maioria absoluta na Câmara dos Deputados nas eleições de 6 de junho, segundo uma pesquisa publicada pelo jornal "El País".

Por outro lado, a sondagem realizada pela SIMO Consulting indicou que o partido no poder conseguirá alcançar a maioria na Câmara graças aos parceiros do Partido do Trabalho (PT) e do Partido Verde Ecologista do México (PVEM).