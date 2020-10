12 out 2020

EFE Madri 12 out 2020

Se houvesse na Espanha a realização de um referendo para que a população pudesse escolher entre monarquia ou república como forma de Estado, 54,6% dos jovens do país concordariam com uma mudança para o segundo sistema, de acordo com uma pesquisa realizada pela Plataforma de Mídia Independente (PMI) e divulgada nesta segunda-feira.

A pesquisa foi realizada com 3.000 entrevistados de mais de 16 anos e em todo o país. Quase 2.000 doadores financiaram o estudo por meio de um crowdfunding (microfinanciamento coletivo).

Do total de entrevistados, 47,8% apoia a possibilidade de escolha entre monarquia e república, 36% a rejeitam e 16% não quiseram ou souberam opinar. Entre os jovens, a porcentagem a favor de um referendo sobe para até 60%.

A pesquisa também perguntou sobre a votação no caso de consulta popular, e 40,9% dos entrevistados preferem a república como modelo, contra 34,9% que apoiam a monarquia. O restante se disse indeciso ou não soube ou não quis se manifestar.

Os jovens são os maiores apoiadores do modelo republicano, com 54,6% deles preferindo essa opção. Entre os que têm mais de 55 anos, essa preferência cai para 36%.

Entre as comunidades autônomas do país, a da Catalunha é a mais favorável à consulta popular, com 68,4% pró e 18,5% contra, seguida pelo País Basco, onde 41,6% preferem o referendo e 38,5% se opõem.