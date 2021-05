A pesquisa científica sobre a origem de Cristóvão Colombo, paralisada há 16 anos à espera de um avanço tecnológico já disponível, entra em sua reta final com um exame de DNA dos restos mortais atribuídos ao descobridor e a dois de seus parentes, e os resultados podem ficar prontos até 12 de outubro.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira em entrevista coletiva por José Antonio Lorente, professor de Medicina Legal da Universidade de Granada, no sul da Espanha, e diretor da equipe multidisciplinar que, com a ajuda de cinco laboratórios de identificação genética da Europa e das Américas, tenta esclarecer a origem do navegador. Várias teorias circulam a respeito, mas a mais difundida e aceita internacionalmente é de que ele tenha nascido em Gênova, na Itália.