A pesquisora colombiana Brigitte Baptiste, diretora do Instituto de Pesquisa de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAVH), criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro diante das queimadas na Amazônia, principalmente por recusar ajuda internacional para o combate ao fogo e para a preservação da região.

Em entrevista à Agência Efe, a bióloga comentou as ações de políticos internacionais em relação ao meio ambiente e afirmou ter sido um "tapa" de Bolsonaro ter negado os US$ 20 milhões oferecidos pelo G7 no começo desta semana para tentar conter as chamas.