Um grupo de pesquisadores e integrantes da comunidade educacional do Reino Unido publicaram uma carta aberta na revista científica "British Medical Journal" (BMJ) em que exigem medidas para evitar o contágio em massa do novo coronavírus entre crianças, com a reabertura das escolas na Inglaterra.

O texto é assinado por 30 pesquisadores, do próprio Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Noruega e faz um alerta de que a prevalência de casos de infecção pelo patógeno é 26 vezes maior no atual início de ano letivo do que em 2020, e advertem que a variante majoritária, a delta, é mais transmissível que as outras.