Uma equipe de pesquisadores do Imperial College, em Londres, acredita que está próxima de desenvolver uma vacina contra a Covid-19 após testá-la com sucesso em camundongos, informou neste sábado o jornal britânico "The Daily Express".

O grupo liderado pelo especialista em infecção mucosa e imunologia, Robin Shattock, está atualmente trabalhando com colegas em Paris para testar o antídoto em macacos. Portanto, se os resultados forem positivos, ele poderá ser testado em seres humanos em junho e uma vacina esteja disponível dentro de um ano.

O pesquisador Paul McKay disse ao jornal que analisou os resultados da injeção da vacina em ratos há um mês e diz que "funciona muito, muito bem".

"Se recebermos financiamento para testes clínicos em humanos, faremos isso em junho", diz o especialista, acrescentando que a ideia seria que o antídoto estivesse pronto para ser administrado aos pacientes no prazo de um ano.

Laboratórios de todo o mundo estão colaborando e trabalhando contra o relógio para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus, embora seja improvável que haja uma para enfrentar esse primeiro surto e já seria para os seguintes.

A Covid-19, doença causada por esse vírus, já causou mais de 4,6 mil mortes, a maioria na China, e 125 mil infecções em todo o mundo. EFE

jm/phg