Uma equipe internacional de cientistas, liderada pela Universidade de Granada (UGR), na Espanha, desenvolveu a primeira plataforma do mundo que combina informações da Covid-19 com dados ambientais e meteorológicos, e também com a adição de espaço-temporal por províncias e comunidades autônomas.