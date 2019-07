O jornal "Clarín" divulgou nesta terça-feira na Argentina os números de três pesquisas de opinião que coincidem em mostrar que diminuiu a vantagem do pré-candidato peronista Alberto Fernández sobre o atual presidente, Mauricio Macri, para as primárias de 11 de agosto, que servirão como uma indicação do que poderá acontecer nos pleitos de 27 de outubro.

As previsões de intenção de voto confirmam o aprofundamento da polarização entre a coalizão de Fernández, Frente de Todos, que também conta com a ex-presidente Cristina Kirchner como candidata a vice, e a aliança Juntos pela Mudança, liderada por Macri, deixando muito para trás os outros concorrentes.