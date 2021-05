As últimas pesquisas realizadas por meios de comunicação japoneses apontam para uma porcentagem crescente da população contrária à realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no contexto da quarta onda de Covid-19 no Japão e a apenas dois meses da abertura do evento.

Mais de 83% dos japoneses acreditam que os Jogos não devem decorrer como planejado, de acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal "Asahi" durante o final de semana e cujos resultados foram publicados nesta segunda-feira.