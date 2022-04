A japonesa Kane Tanaka, que com 119 anos era reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, morreu, conforme autoridades do governo da região de Fukuoka confirmaram nesta segunda-feira à Agência Efe, onde a idosa residia.

Nascida em 2 de janeiro de 1903, na antiga aldeia de Wajiro, que hoje faz parte da cidade de Fukuoka, Tanaka morreu em um hospital localizado no município na última terça-feira, aos 119 anos e 108 dias.