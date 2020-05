Pessoas com câncer que contraíram Covid-19 têm uma taxa bruta de mortalidade de 13%, de acordo com a maior série de dados já divulgada de uma perspectiva multinacional.

A revista The Lancet publicou nesta quinta-feira o primeiro relatório da iniciativa internacional do Consórcio Covid-19 e Câncer (CCC19) para monitorar os resultados dentro desta população vulnerável.

Os dados deste primeiro relatório foram obtidos de 928 pacientes de Espanha, Canadá e Estados Unidos.

As pessoas com câncer "enfrentam uma grande incerteza na era Covid-19, incluindo se o equilíbrio dos riscos e benefícios no tratamento do câncer mudou de alguma forma fundamental", disse Jeremy Warner, da Universidade de Vanderbilt e um dos autores do estudo.

Os dados iniciais "não mostraram nenhuma associação estatística entre a mortalidade nos 30 dias e tratamentos contra o câncer, o que sugere que a cirurgia, a quimioterapia auxiliar e a quimioterapia de manutenção podem ser mantidas durante a pandemia com extrema precaução".

Enquanto os pacientes mais velhos e aqueles com comorbidades significativas têm "um risco substancialmente maior de morrer de Covid-19", segundo a pesquisa, as "descobertas iniciais são notícias animadoras para pacientes sem condições médicas significativas que recebem sua terapia de câncer dentro de quatro semanas após a infecção", disse Nicole Kuderer, que também é autora do estudo.

Kuderer do Grupo de Pesquisa de Câncer Avançado de Seattle (EUA), disse, no entanto, que mais dados são necessários para avaliar de forma confiável as terapias individuais com maior risco.

Os fatores específicos do câncer associados ao aumento da mortalidade incluíram ter um nível 2 ou acima na escala ECOG, uma classificação que mede como essa doença afeta a capacidade de funcionamento do paciente na vida diária.

Um estágio 2 designa um paciente que consegue cuidar de suas próprias necessidades, mas é incapaz de trabalhar e tem sintomas que exigem que fique na cama por várias horas por dia, além daquelas à noite, mas não excedem 50% do dia.

Outro fator associado com o aumento da mortalidade foi ter um estado de câncer ativo, particularmente câncer progressivo, diz o comunicado.

O risco de mortalidade também aumentou com o número de comorbidades, como hipertensão ou diabetes, "particularmente com duas ou mais comorbidades".

Como no caso da população não-cancerígena, a mortalidade aumentou com a idade: 6% para pacientes com câncer com menos de 65 anos de idade, de 11% para os de 65 a 74 e 25% para os com mais de 75. Além disso, os homens tiveram uma taxa de mortalidade mais alta do que as mulheres - 17% e 9%, respectivamente. EFE

