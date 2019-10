24 out 2019

EFE Londres 24 out 2019

As 39 pessoas encontradas mortas dentro de um caminhão frigorífico em um complexo industrial da cidade de Grays, no condado de Essex, no leste da Inglaterra, tinham nacionalidade chinesa, segundo revelou a imprensa local nesta quinta-feira.

A polícia prendeu o motorista do veículo, um homem de 25 anos procedente da Irlanda do Norte e identificado como Mo Robinson pela imprensa. Ele está sendo interrogado por suspeita de homicídio.