O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou nesta sexta-feira que o atentado sofrido na noite anterior pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é "resultado do sectarismo que se converte em violência".

"O atentado a Cristina na Argentina é resultado do sectarismo que se converte em violência. Se tornou uma prática latino-americana pensar que a política é a eliminação física ou jurídica do adversário, tal prática é puro fascismo. A política deve ser liberdade", escreveu o mandatário no Twitter.