O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reafirmou nesta segunda-feira que retomará as negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN) e disse que nas próximas semanas se saberá se elas continuarão ocorrendo em Cuba, país onde estão os negociadores da guerrilha.

Em seu primeiro pronunciamento à imprensa depois de tomar posse como presidente, Petro afirmou que retomará as conversas com o ELN do ponto em que pararam quando o governo de Iván Duque as paralisou há quatro anos.