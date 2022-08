O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta segunda-feira que seu país e o México podem ser os "eixos fundamentais" da unidade latino-americana e valorizou a interconexão entre as duas nações.

O mandatário deu essas declarações após receber na Casa de Nariño, em Bogotá, sede do governo, o secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, com quem se reuniu hoje após tomar posse ontem.