O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta sexta-feira que no próximo dia 26 de setembro acontecerá a esperada reabertura da fronteira com a Venezuela, com a retomada da conexão aérea e do transporte de cargas, um passo a mais para a plena normalização das relações que foram rompidas em 2019.

"Em 26 de setembro abriremos a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Como primeiro passo, serão retomadas a conexão aérea e o transporte de carga entre nossos países", escreveu Petro em sua conta no Twitter, ao mesmo tempo em que seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, fazia igual na mesma rede social.