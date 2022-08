Uma reforma tributária ambiciosa para financiar os gastos sociais e manter a economia em crescimento são alguns dos desafios que Gustavo Petro terá como novo presidente da Colômbia para responder às enormes expectativas geradas por sua eleição entre os mais pobres.

Petro tomará posse neste domingo com a promessa de fazer as transformações políticas, econômicas e sociais que o país exige, para as quais terá que lidar não apenas com os problemas habituais de orçamento limitado, mas também com uma delicada situação internacional devido ao risco de uma recessão global.