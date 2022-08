O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, informou nesta quarta-feira que propôs aos Estados Unidos uma mudança na política de drogas para que os traficantes que cooperam com o Estado e não reincidem não sejam extraditados para o território americano, mesmo que sejam requisitados sob acusação de tráfico de droga.

O chefe de Estado se expressou em declaração conjunta com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que está de visita à Colômbia, ao explicar as medidas para alcançar a paz total.