Em meio à crise de produção de petróleo na Venezuela, com os preços no fundo do poço e a distribuição comprometida pela dívida e pelas sanções, o presidente Nicolás Maduro apela para a matéria-prima como uma moeda de troca para obter as vacinas contra a Covid-19 que o país precisa.

Os planos de imunização foram adiados, já que não foi possível adquirir as vacinas prometidas por Maduro e devido à recusa dele em receber o imunizante da farmacêutica AstraZeneca em função de possíveis efeitos colaterais - como frisado pelo próprio governo. Ao mesmo tempo, o país aceitou participar de testes de vacinas cubanas.