As companhias farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta terça-feira a entrega dos dados iniciais sobre os resultados de testes da vacina que produziram contra a covid-19 em crianças com idades de cinco a 12 anos, para as autoridades dos Estados Unidos.

Em comunicado, as empresas indicaram que compartilharam os dados da segunda de três fases de análise clínica com o órgão regulador de alimentos e medicação dos EUA (FDA, pela sigla em inglês) e que, nas próximas semanas, pretendem solicitar formalmente a aprovação do suo emergencial neste grupo etário.