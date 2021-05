A Pfizer anunciou nesta quarta-feira que sua vacina contra a covid-19 é mais eficaz entre adolescentes com idades entre 12 e 15 anos do que em jovens de 16 a 25 anos, durante uma reunião de um comitê científico dos Estados Unidos que analisa os dados nessa faixa etária.

As conclusões foram apresentadas pelo representante da farmacêutica, John Perez, no encontro do Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP, na sigla em inglês).