Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quarta-feira resultados positivos nos testes iniciais em humanos com a vacina para Covid-19 que está sendo desenvolvida por ambos.

O estudo contou com 45 adultos com idades entre 18 e 45 anos. Foram utilizadas doses diferentes da vacina, que, segundo as empresas, produziram anticorpos superiores aos dos pacientes que se recuperaram da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Em comunicado, a chefe de pesquisa e desenvolvimento de vacinas da Pfizer, Kathrin Jansen, disse que os dados clínicos são positivos e que os trabalhos estão sendo realizados com a máxima urgência.

A vacina foi bem tolerada, embora em alguns casos tenha causado febre e dores locais onde foi injetada, mas sem nenhuma reação grave.

Agora, as duas empresas preveem usar a informação coletada para realizar um teste muito mais amplo, com até 30 mil participantes. A intenção é começar o experimento no final de julho, caso os órgãos reguladores o permitam.

Pfizer e BioNTech apresentaram os dados de seu primeiro estudo para que sejam revisados por outros especialistas e possam ser publicados em uma revista científica.

Ambas indicaram que se os demais testes forem bem-sucedidos e a vacina receber a aprovação dos reguladores, planejam fabricar até 100 milhões de doses até o fim do ano e potencialmente mais de 1,2 bilhões ao longo de 2021.

Habitualmente, demora entre 12 e 18 meses, no mínimo, para que uma vacina seja disponibilizada em massa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste caso, existe a expectativa de que o processo seja acelerado. EFE

