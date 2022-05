As companhias farmacêutica Pfizer e BioNTech divulgaram nesta segunda-feira que três doses da vacina que produziram contra a covid-19 oferecem uma "resposta imunológica forte, uma alta eficácia e uma segurança favorável" em crianças entre seis meses e cinco anos.

As companhias destacaram, em comunicado, que, de acordo com a informação coletada em testes clínicos, as três aplicações cumprem com os critérios requeridos para a aprovação de emergência por parte das autoridades de saúde.