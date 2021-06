A Pfizer está realizando um estudo para avaliar a segurança de uma terceira dose de reforço que possa ser eficaz contra as variantes do vírus SARS-CoV-2, afirmou nesta terça-feira o presidente e CEO da farmacêutica americana na Espanha, Sergio Rodríguez.

Segundo Rodríguez, a Pfizer estuda todas as variantes do coronavírus que surgiram, "desde as iniciais até as que apareceram depois".