As empresas farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta terça-feira o início de um ensaio clínico de uma vacina modificada contra a covid-19 que poderia proteger contra a variante ômicron do coronavírus.

O comunicado das empresas indica que os resultados iniciais do estudo, que incluirá 1.420 voluntários com idades entre 18 e 55 anos, deverão estar disponíveis no primeiro semestre deste ano.