A companhia farmacêutica Pfizer anunciou nesta sexta-feira que solicitou ao Ministério da Saúde do Japão a aprovação da vacina contra o novo coronavírus que desenvolveu em conjunto com a BioNTech para a aplicação na população do país.

Dessa forma, esse foi o primeiro pedido formal apresentado ao governo japonês. Caso haja aprovação, a campanha de imunização no país poderia começar em março de 2021.