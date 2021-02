A farmacêutica americana Pfizer anunciou nesta terça-feira que espera faturar cerca de US$ 15 bilhões em 2021 com a vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech, o que representaria cerca de 25% da receita neste ano.

A Pfizer, que divulgou nesta terça-feira seus resultados trimestrais, anunciou também que estima obter um receita total entre US$ 59,4 bilhões e US$ 61,4 bilhões em 2021, valores que refletem a progressiva intensificação das campanhas de vacinação dos países e a recuperação econômica.