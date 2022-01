A economia de Portugal cresceu 4,9% em 2021, o que representa o maior aumento anual do PIB do país desde 1990, após um 2020 em que houve um tombo de 8,4% devido à pandemia de covid-19.

No quarto trimestre de 2021, o PIB teve um crescimento de 5,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior e de 1,6% em relação ao terceiro trimestre, informou nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).