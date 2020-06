O ministro da Economia do Cazaquistão, Ruslan Dalenov, afirmou nesta segunda-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofrerá queda de 0,9% neste ano, devido o impacto provocado pela pandemia da Covid-19.

"Levando em conta todos os fatores, o crescimento em 2020 será negativo. As novas previsões apontam que haverá um crescimento negativo de 0,9%", apontou o integrante do governo, em comunicado da emitido pela pasta.

Em 2019, o Ministério da Economia cazaque havia previsto um aumento de 4,1% no PIB para este ano.

O Banco Nacional do Cazaquistão, por sua vez, prevê uma queda de 1,8% no Produto Interno Bruto em 2020.

"As economias de todos os países atravessam um período de grande incerteza", admitiu Dalenov, que destacou a importância da adoção de medidas de reação para as economias do planeta.

No mês passado, o ministro havia garantido que, no primeiro trimestre deste ano, o PIB havia retraído 0,2%, principalmente, por causa da queda de 4% no setor de serviços, o mais afetado durante a pandemia da Covid-19.

Segundo os dados divulgado hoje pelo governo do Cazaquistão, que tem população de pouco mais de 18 milhões de pessoas, foram registrados 12.859 casos de infecção pelo novo coronavírus no país, em que 56 pessoas morreram.