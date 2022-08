A economia chilena cresceu 5,4% no segundo trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionada principalmente por serviços pessoais, de transporte e comerciais, informou o Banco Central do país nesta quinta-feira.

Em contraste, as atividades que apresentaram os maiores declínios foram a mineração - o Chile é o maior produtor de cobre do mundo - e os setores agrícola e florestal.