O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado, em meio à segunda onda da pandemia que levou ao limite o sistema de saúde e provocou a confinamento de grande parte da população do país, informou o Banco Central chileno nesta terça-feira.

De acordo com a entidade, a demanda interna aumentou 6,7% na base anual devido a um forte aumento do comércio e, em menor medida, a um aumento das atividades agropecuárias e da indústria manufatureira.