O produto interior bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 4% no quarto e último trimestre de 2020, levando ao país a uma contração de 3,5% ao longo de todo ano, a maior taxa desde a Segunda Guerra Mundial, segundo relatório preliminar divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com os dados do Escritório de Análises Econômicas do país, a economia nacional, teve uma queda no ano de 31,4%, provocada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.